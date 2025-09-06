Musica, Dirotta su Cuba: il funky italiano sbarca a Positano per i 30 anni dall’esordio

A trent’anni dal loro album d’esordio, i Dirotta su Cuba festeggiano un traguardo storico con un tour celebrativo che il prossimo 7 settembre farà tappa nella suggestiva cornice della Spiaggia Grande di Positano.

L’appuntamento rientra nel “Let’s celebrate Tour II – 30 Years”, che vede la band capitanata dalla carismatica Simona Bencini riportare sul palco per intero l’album che nel 1995 li consacrò protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Pubblicato allora da CGD, Dirotta su Cuba fu un successo travolgente: disco di Platino, cinque singoli in classifica e un nuovo orizzonte funky e acid jazz che conquistò l’airplay e il pubblico.

Brani come Gelosia, Solo Baci (con Nick The NightFly), Liberi di liberi da, Dove sei? e Legami diventarono immediatamente inni generazionali, confermando il trio fiorentino – formato da Bencini, Rossano Gentili e Stefano De Donato – come pionieri di un sound inedito per l’Italia.

“Ritrovare dopo trent’anni il nostro primo disco in vinile è un’emozione intensa, come riscoprire una parte essenziale dell’esistenza” racconta Gentili, ricordando quell’avventura musicale che unì la tradizione italiana alla black music dei grandi idoli internazionali come Earth, Wind & Fire e Stevie Wonder.

Per celebrare questo anniversario, la band ha pubblicato il 30 maggio una speciale riedizione in vinile arancione dell’album, edizione limitata distribuita da Warner Music Italy e arricchita da memorabilia, foto inedite e gadget esclusivi.

Dopo le tappe di Milano, Roma, l’Isola d’Elba e la Puglia, sarà la volta di Positano, dove musica e paesaggio si fonderanno in una serata che si preannuncia indimenticabile: il groove inconfondibile dei Dirotta su Cuba, il fascino della Costiera Amalfitana e la magia di un palco affacciato sul mare.

Un’occasione unica per ballare sotto le stelle, rivivere le atmosfere degli anni ’90 e celebrare i 30 anni di una band che ha saputo reinventarsi restando fedele al proprio cuore funky.

Dirotta su Cuba – Let’s celebrate Tour II – 30 Years

7 settembre 2025 – Spiaggia Grande, Positano (SA)