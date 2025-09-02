Muisca, Europe in concerto a Napoli: 33 anni dopo, il ritorno della band all’Arena Flegrea

All’Arena Flegrea arrivano i leggendari EUROPE. La band svedese torna a esibirsi in Italia, giovedì 11 settembre a Napoli, dopo le tappe di luglio a Bologna e Genova, all’ottava edizione del Noisy Naples Fest. I biglietti per assistere all’esclusivo show degli Europe, organizzato in collaborazione con Barley Arts e Veragency, sono disponibili su Etes e nei punti vendita autorizzati. Per info prevendita : tel. 081.5628040.

Dopo i concerti di Massive Attack e Thirty Seconds To Mars l’arena della Mostra d’Oltremare torna a ospitare un grande live internazionale. Quello degli Europe è un concerto atteso 33 anni, da quando si esibirono al Palapartenope per la prima volta a Napoli, il 15 febbraio 1992.

Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, undici album in studio, più di 20 milioni di dischi venduti e un’infinita serie di concerti sold out in tutto il mondo, gli Europe non hanno nessuna voglia di fermarsi!

Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland hanno all’attivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia dell’hard rock, uno tra tutti The Final Countdown, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Nello stesso anno la band è stata in un tour dei palazzetti con Whitesnake e Foreigner, per poi partecipare a una serie di festival e concludere la tournée con tre sold out nelle più grandi arene di Cile, Brasile e Argentina.

Nel 2023 gli Europe hanno festeggiato il 40° anniversario dell’omonimo album di debutto, celebrato con un tour europeo di 18 date che si è concluso con due serate evento all’iconico London Palladium.

Quest’anno, l’atteso ritorno in Italia dopo i concerti in Sudamerica ad aprile e l’inizio del tour europeo a maggio scorso, al Kopervik Festival in Norvegia, che si concluderà con la tappa napoletana dell’11 settembre e quella successiva in Spagna ad Oviedo il 13 settembre.

In scaletta le hit della band e i brani più recenti, in un condensato di hard rock e riff energici: da “Rock the Night” a “Carrie”, da “Superstitious” a “War of Kings” e l’immancabile “The Final Countdown” che chiude i live.

Per informazioni:

Veragency tel. 335 5235134 – www.veragency.it

Noisy Naples Fest: tel. 081.5628040 – www.noisynaples.com