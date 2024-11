Musica: Merolla incontra Cassara,”Terekete’- soulful house mix”

Cristian Cassara, dj producer di fama internazionale, incontra la musica Ciccio Merolla e remixa il suo ultimo successo “Terekete’” in una versione davvero esplosiva. La folgorazione è avvenuta tramite social, quando il dj producer, originario del Sud Italia, ma tedesco d’adozione, si imbatte nella versione unplugged del brano tormentone che sta spopolando anche su TikTok. Cassara è letteralmente rapito dalla performance del percussautore, dal sound così coinvolgente creato live sulla percussione che cresce e diventa trama su cui si staglia la voce di Merolla e delle cantanti che lo circondano. Ispirato dal ritmo del guru delle percussioni, il dj producer decide immediatamente di crearne una versione originale e di caricarla a sua volta sui social, il risultato è esaltante!

Lo stesso Merolla si imbatte in questa versione che fonde il suo Groove graffiante fatto di istinto e passione con un sound contemporaneo e trascinante. Dall’entusiasmo al progetto il passo è breve soprattutto per l’intervento di una super leggenda della dance, Mousse T, che fa da tramite contattando la Time Records, così da mettere le basi per far nascere una inusuale collaborazione che da vita al brano ufficiale “TEREKETE’- soulful house mix”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme e store digitali.