Musica: si conclude il progetto Armonie Napoletane con il concerto di Adria Mortari e Gianni Lamagna

Sabato 30 novembre alle 19, l’Auditorium Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia ospiterà il concerto Armonie Napoletane, ideato e organizzato da Progetto Sonora. Protagonisti sul palco sono i cantanti-attori Adria Mortari e Gianni Lamagna, accompagnati dal Sonora Chamber Ensemble diretto dal M° Eugenio Ottieri. L’evento conclude il percorso di laboratori e prove musicali realizzati nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Napoli per il progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. La partecipazione è gratuita. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattare la mail info@progettosonora.it oppure, via WhatsApp, il numero 331 8313993

«Affabulazione parte dalle arti dello spettacolo per trasformare Napoli in un palcoscenico diffuso – afferma il coordinatore per le politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo. Con ‘Armonie Napoletane’ portiamo la tradizione musicale partenopea all’Auditorium Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia, confermando ancora una volta la visione policentrica della città quale cifra strategica dell’azione dell’Amministrazione Manfredi in campo culturale».

Armonie napoletane è dedicato alla celebrazione della cultura musicale partenopea attraverso un viaggio che tocca brani storici della canzone d’autore, quelli impiegati in opere teatrali e i grandi successi popolari che hanno reso popolare la canzone napoletana in tutto il mondo. Una compagine composta dai cantanti-attori Adria Mortari e Gianni Lamagna, accompagnati dal Sonora Chamber Ensemble, diretto dal M° Eugenio Ottieri, offrirà un emozionante omaggio alla nostra tradizione musicale, proponendo un repertorio che spazia dai capolavori di Salvatore Di Giacomo alle opere teatrali di Raffaele Viviani, fino ai successi di E.A. Mario, Libero Bovio e Francesco Buongiovanni.

Adria Mortari, attrice diplomata al Piccolo Teatro di Milano, è anche cantante e interprete di musiche di noti compositori come Carpi, Weill e Theodorakis. Ha collaborato con il gruppo Canzoniere Internazionale nella ricerca e interpretazione di musica etnica, e si è esibita in concerti e tournée internazionali sotto la direzione di Luciano Berio. Dopo l’incontro con Roberto De Simone, ha interpretato ruoli principali nelle sue opere più importanti, con brani scritti appositamente per lei, affermandosi come artista versatile e di prestigio.

Gianni Lamagna ha collaborato per 17 anni con Roberto De Simone e fondato il gruppo Media Aetas e l’associazione diMUSICAinMUSICA. Dal 1997 fa parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare, ed ha anche partecipando al Festival di Sanremo, nel 1998, con il brano Sotto il velo del cielo. Tra i suoi progetti spiccano Racconti e Musiche per i Giorni di Natale, Madri Dolorose e l’album Neapolitan Shakespeare (2015), dedicato ai sonetti di Shakespeare in napoletano.

I due interpreti protagonisti saranno affiancati sul palco dagli artisti di talento Salvatore Biancardi (pianoforte), Vincenzo Gaudino (flauto), Giuseppe Lettiero (clarinetto e percussioni), Federico Maddaluno (mandolino), Gianfranco Scalzo (violoncello), Francesco Scelzo (chitarra) e Sandro Tumolillo (violino).

L’evento sarà arricchito dall’apertura musicale curata dai giovani studenti del Liceo musicale “Melissa Bassi”, che hanno partecipato al Laboratorio interattivo sulla Canzone Napoletana, condotto dal Prof. Pasquale Scialò. L’obiettivo complessivo della programmazione di Progetto Sonora è stato quindi quello di celebrare la ricca tradizione musicale di Napoli, raccontandone le sue diverse sfaccettature dalle origini alle influenze moderne, promuovendo lo spettacolo dal vivo come strumento di valorizzazione culturale. L’iniziativa culturale, durante il mese circa di attività on site ha mirato anche a coinvolgere la comunità locale, favorendo il dialogo tra generazioni attraverso la musica e il teatro, nella cornice dell’Auditorium Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia, un luogo simbolico all’interno della VIII Municipalità di Napoli.