Mulino Caputo celebra il centenario con un premio a sostegno della creatività giovanile

Coinvolgere le nuove generazioni avvicinandole alla creatività, con l’obiettivo di supportare i giovani nell’espressione delle proprie capacità artistiche e generare un impatto positivo sul territorio. Questo l’obiettivo della prima edizione del Premio Caputo, istituito in occasione del centenario di Mulino Caputo, azienda campana fondata nel 1924 e rinomata per la produzione di farine di alta qualità. Un’iniziativa di mecenatismo d’impresa significativa, volta non solo a sostenere i giovani talenti ma anche a stimolare un dialogo proficuo fra le aziende e la creatività artistica.

Realizzato da Mulino Caputo, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli, Accademia di Belle Arti di Napoli e Valore Italia, il Premio – lanciato lo scorso aprile – è stato rivolto agli studenti e ai neodiplomati dell’Accademia stessa chiamati a confrontarsi sul tema Arte e Cibo attraverso tutte le discipline artistiche: dalla scultura alla pittura, dai video alla fotografia fino alle tecniche extramediali e alle installazioni.

Ad ispirare i giovani artisti la realtà di Mulino Caputo e i caratteristici “Vasci” napoletani, le abitazioni poste al piano terra dei grandi palazzi antichi dove ancora oggi si cucinano i piatti tradizionali da strada. L’obiettivo è quello di restituire l’estetica e la poetica di una cucina collettiva radicata in una storia millenaria, in linea con la visione ed i valori fondanti dell’arte bianca di Mulino Caputo.

Le opere partecipanti al Premio saranno protagoniste di una mostra presso la sede della Fondazione Banco di Napoli a cura di Olga Scotto di Vettimo, Docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, ed aperta al pubblico dal 25 ottobre al 25 novembre 2024.

I vincitori del Premio Caputo – selezionati da una giuria di esperti – saranno proclamati il prossimo 24 ottobre, alle ore 11, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del progetto prevista presso la Fondazione Banco di Napoli.