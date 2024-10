Mulino Caputo celebra il centenario con un Premio per i giovani artisti: domani la presentazione delle opere

Si terrà giovedì 24 ottobre, (alle ore 11) nella sede della Fondazione Banco di Napoli in Via dei Tribunali, la presentazione della mostra realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli in occasione della prima edizione del Premio Caputo.

Ideato da Valore Italia con Mulino Caputo, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli e Accademia di Belle Arti di Napoli, il Premio è stato istituito in occasione del centenario dell’azienda campana. Lanciato lo scorso aprile, è stato rivolto agli studenti e ai neodiplomati dell’Accademia stessa chiamati a confrontarsi sul tema Arte e Cibo attraverso tutte le discipline artistiche: dalla scultura alla pittura, dai video alla fotografia fino alle tecniche extramediali e alle installazioni.

Nell’ambito dell’evento verranno annunciati i vincitori, selezionati da una giuria di esperti.

La conferenza, coordinata da Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia – vedrà gli interventi di Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli;

Carmine Caputo, presidente di Mulino Caputo e Cavaliere del Lavoro; Chiara Marciani, assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro Comune di Napoli; Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa; Elena Shneiwer, responsabile Esg Engagement e Patrimonio Artistico Cassa Depositi e Prestiti; Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli;

Olga Scotto di Vettimo, curatrice progetto “Premio Caputo” e docente Accademia di Belle Arti di Napoli; Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo.