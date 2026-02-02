Multilateralismo ed equilibri internazionali, a Pozzuoli forum di Ainc e Ucid con tre ex ministri

Lunedì 9 febbraio alle ore 15 il Royal Garden di Pozzuoli ospiterà un dibattito intitolato “Il Multilateralismo e gli equilibri internazionali in crisi: Sovranità, Cooperazione, Ordine nazionale e mondiale”. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Notai Cattolici (AINC) e dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), nasce con l’obiettivo di esaminare le profonde trasformazioni della geopolitica contemporanea e il delicato bilanciamento tra gli interessi nazionali e le necessità della cooperazione globale.

Tre ex ministri esperti di politica estera e di difesa Vincenzo Amendola, Mario Mauro e Gennaro Sangiuliano, Davide Tabarelli uno dei maggiori esperti italiani di politiche energetiche, don Tonino Palmese consolidato conoscitore di politiche internazionali sociali, l’internazionalista Giuseppe Cataldi, si confronteranno sulle recenti crisi internazionali e sui nuovi confini mondiali. L’incontro è ideato e sarà moderato da Roberto Dante Cogliandro

I lavori si apriranno con l’indirizzo di saluto di Antonino Apreda, presidente dell’UCID per l’area di Napoli, Pozzuoli e Ischia. Il coordinamento dell’intera sessione sarà affidato a Roberto Dante Cogliandro, notaio e fondatore dell’AINC, nonché coordinatore della Regione Umbria per IF&RUN.

Il panel degli interventi vedrà il contributo di figure di primo piano delle istituzioni e della cultura. Parteciperanno alla discussione il deputato Vincenzo Amendola e l’avvocato Maria Vittoria Bramante, esperta di beni pubblici e ambiente. Il profilo accademico sarà garantito da Giuseppe Cataldi, professore di Diritto internazionale presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, mentre l’esperienza governativa sarà rappresentata da Mario Mauro, già ministro della Difesa. Arricchiranno ulteriormente il confronto gli interventi di don Antonio Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s., Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale della Campania, e Davide Tabarelli, presidente di Nomisma.

L’iniziativa si configura come un momento di riflessione strategica per comprendere come la crisi del multilateralismo stia riscrivendo le regole della convivenza internazionale, coinvolgendo attori che spaziano dal mondo del diritto a quello dell’economia e della difesa.