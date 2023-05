Multiversity, piano di aiuti da mezzo milione e 60 borse di studio per le vittime dell’alluvione in Emilia

Multiversity, primo Gruppo in Italia nel mercato dell’Education, ha varato un piano di oltre mezzo milione di euro (540.000,00) a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

In particolare, il Gruppo ha stanziato 60 borse di studio triennali per l’AA 2023-2024 per i giovani diplomati residenti nei territori di interesse, così ripartite: trenta borse per l’iscrizione all’Università Digitale Pegaso, 20 per l’iscrizione all’Universitas Mercatorum e le restanti 10 per l’Università San Raffaele Roma.

“Come primo Gruppo di Education in Italia ci sembrava doveroso dimostrare la nostra vicinanza agli studenti dei territori alluvionati. Questo è solo un primo passo al quale ne seguiranno altri, dal momento che nel dna degli atenei digitali ci sono da sempre valori di inclusione e impatto sociale”, ha dichiarato Fabio Vaccarono, Presidente e AD di Multiversity. “Nei giorni scorsi abbiamo lanciato un altro progetto, ‘From Neet to Next Gen’, con il quale abbiamo messo a disposizione dei giovani diplomati che non studiano, non lavorano e non ricevono formazione oltre 1 milione e mezzo di euro in borse di studio per l’accesso gratuito ai corsi di alta formazione delle nostre università digitali”.