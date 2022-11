Muore suicida a 49 anni Jason Frank, star dei Power Rangers

E’ morto suicida in Texas all’eta’ di 49 anni Jason David Frank, l’attore americano noto per il suo ruolo di Green Ranger nella serie televisiva dei guerrieri superumani degli anni ’90 Power Rangers. Lo ha riferito il sito americano Tmz. L’attore californiano, un esperto di arti marziali che spaziava tra Taekwondo, Muay Thai, Judo, e Jiu-Jitsu brasiliano, era stato protagonista per tre stagioni della serie per un totale di 123 episodi. Negli ultimi episodi si era trasformato in White Ranger a causa dell’indebolimento dei suoi poteri da super eroe.