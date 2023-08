Muore a 55 anni Nicolino Di Michele, storico esponente dei 5 Stelle nel Molise

E’ morto nella notte a Parma, dove lavorava come comandante del reparto di Polizia Penitenziaria, il consigliere comunale Nicolino Di Michele. Il 55enne, simbolo politico del Movimento Cinque Stelle, è stato colto da un malore. “Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva”. Queste le parole di Roberto Gravina, già sindaco pentastellato di Campobasso ed attuale consigliere regionale in Molise. “Con Nick – ancora Gravina – abbiamo lavorato anche in occasione di quest’ultima campagna elettorale, fianco a fianco, con l’energia e l’entusiasmo di sempre, nonostante il momento politico non fosse dei migliori. Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva. In questo momento di lutto, desidero esprimere alla moglie Mariagrazia e al figlio, alla sorella e ai familiari tutti il mio più sincero sentimento di vicinanza per questa dolorosa perdita. Ciao, Nick”. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Regione Molise Francesco Roberti che con Di Michele ha condiviso cinque anni di opposizione al Comune di Termoli. Anche da Termoli, il reggente Vincenzo Ferrazzano a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa del consigliere comunale Nicolino Di Michele avvenuta in nottata a Parma. “Al secondo mandato al Comune di Termoli, Nicolino Di Michele – si legge in un post su Facebook – è stato sempre tra i più grandi difensori della cosa pubblica e promotore del bene comune distinguendosi tra i più attivi fautori del confronto e del dibattito pubblico durante tutte le attività consiliari”.