Muore a 66 anni Ernesto Assante, storico critico musicale di Repubblica

E’ morto Ernesto Assante, storico critico musicale. Aveva 66 anni. Eera nato a Napoli. A darne notizia e’ Repubblica, la testata in cui ha lavorato dal 1979 e della quale ha messo in piedi, tra l’altro, le prime “edizioni elettroniche”, da cui e’ scaturita Repubblica.it. Assante, autore radiotelevisivo e non solo della carta stampata, ha ‘formato’ almeno un paio di generazioni alla musica rock e pop, divenendo un punto di riferimento stabile e solido per chiunque volesse capire di piu’ di quelle sonorita’ e della storia della musica del Novecento e dei primi decenni del secondo Millennio.