Muore a 98 anni cardinale Tomko, il più anziano fra porporati

Si e’ spento stamattina a Roma il cardinale slovacco Jozef Tomko, prefetto emerito della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali: aveva 98 anni ed era il piu’ anziano porporato del Collegio cardinalizio. Lo fa sapere Vatican News. Tomko e’ morto nel suo appartamento a Roma, dove era assistito dalle Suore della Carita’ di San Vincenzo de’ Paoli. Dopo essere stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 25 giugno a causa di una lesione alla vertebra cervicale, ha trascorso sei settimane in ospedale e da sabato 6 agosto ha continuato le cure a casa con l’assistenza di un infermiere vaticano. Durante la sua permanenza in ospedale ha ricevuto la visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Il 30 aprile scorso Papa Francesco lo aveva salutato affettuosamente in Aula Paolo VI in occasione dell’incontro con i partecipanti al pellegrinaggio slovacco e nel discorso aveva detto: “Saluto cordialmente il Cardinale Jozef Tomko, la cui presenza ci fa sentire che la Chiesa e’ una famiglia che sa onorare l’anzianita’ come un dono. Ma io ho un dubbio, sembra piu’ giovane di me!”.