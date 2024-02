Muore a Salerno Guido Cataldo, musicista e grande studioso delle tradizioni culturali cittadine

E’ morto a Salerno il compositore e musicista Guido Cataldo. A darne la notizia sulla sua pagina Fb è il giornalista Gabriele Boiano, che ricorda lo speciale rapporto di Cataldo con Salerno “tanto che – ricorda – buona parte della sua originale produzione d’autore è stata incentrata al recupero storico e culturale della città attraverso lo studio delle tradizioni, note e meno note”. “Appena pochi mesi fa – continua Boiano – avevamo presentato a San Pietro a Corte la sua ultima fatica, la traduzione in lingua napoletana del Regimen Sanitatis della Scuola Medica Salernitana subito riconvertita in un concerto di rara eleganza al teatro Delle Arti. Guido Cataldo, sassofonista di grande bravura, è stato parte integrante della città: negli anni ‘70 con gli Astrali, lo storico complesso che movimentava la movida di allora, poi con la creazione della Polymusic, la prima grande scuola di musica di Salerno e in seguito con gli innumerevoli spettacoli scritti da lui, sempre sul filo della ricerca filologica e della valorizzazione culturale. Con “Evangelio”, indimenticabile commedia musicale sulla vita di Gesù, ebbe uno spettatore d’eccezione: papa Giovanni Paolo I. Guido Cataldo ha dato tanto a Salerno e ai salernitani ricevendo in cambio ben poco. Dopo una vita di applausi e successi continuava a dover lottare anche per poter avere solo una data in una rassegna di spettacoli”.