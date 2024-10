Muore Ethel Kennedy, l’addio di Biden: “era un’icona americana”

Milano, 10 ott. (askanews) – “Ethel Kennedy era un’icona americana, una matriarca di ottimismo e coraggio morale, un emblema di resilienza e servizio”. Così il presidente Usa Joe Biden sulla scomparsa di Ethel Kennedy, moglie di Bob e ultima iconica presenza di quella ‘Camelot’ che è stato il clan più famoso d’America. “Devota alla famiglia e al Paese, aveva una spina dorsale d’acciaio e un cuore d’oro che hanno ispirato milioni di americani, tra cui me e Jill. Siamo stati fortunati a poterla chiamare una cara amica” aggiunge Biden.

“Crescendo in una famiglia cattolica irlandese – prosegue il capo di stato – spesso ho guardato alla famiglia Kennedy per una prova della promessa dell’America. Il marito di Ethel, il procuratore generale Robert F. Kennedy, è stato uno dei miei eroi, ispirando un’intera generazione a rendere reale quella promessa per tutti gli americani. Insieme, erano guidati da valori che erano gli stessi che i miei nonni e i miei genitori mi hanno insegnato intorno al tavolo della cucina: tutti hanno il diritto di essere trattati con dignità e rispetto. Abbiamo tutti un obbligo reciproco, di non dare all’odio un porto sicuro e di non lasciare indietro nessuno”.

Biden testimonia una grande vicinanza. “Quando mi sono trasferito nello Studio Ovale come Presidente, ho messo un busto di Robert Kennedy vicino al camino, perché lui ed Ethel hanno sempre avuto un posto nel mio cuore. Conservo gelosamente le cartoline che inviava a me e alla mia famiglia. E quando Ethel mi ha consegnato il premio RFK Ripple of Hope nel 2016, è stato uno dei più grandi onori della mia vita perché l’ho ricevuto da un’eroina a pieno titolo. Per oltre 50 anni, Ethel ha viaggiato, marciato, boicottato e difeso i diritti umani in tutto il mondo con la sua caratteristica volontà di ferro e grazia”.

In tutto questo, la storia di Ethel è stata la storia americana. “Jill e io mandiamo il nostro amore ai suoi figli, nipoti e pronipoti; ai suoi nipoti e pronipoti e all’intera famiglia Kennedy; e ai milioni di persone in tutto il mondo toccate nel corso dei decenni dalla sua straordinaria vita di forza e servizio”.