Muore in un incidente nel suo primo giorno di lavoro, aveva appena compiuto 19 anni

Aveva festeggiato il suo diciannovesimo compleanno domenica ed era al suo primo giorno di lavoro, dopo essere stato assunto come interinale, Faier Benedini, il giovane pordenonese morto ieri mattina nello scontro tra una betoniera e il furgone su cui si trovava. A provocare lo scontro, dai primi rilievi, sarebbe stato il tentativo della betoniera di evitare un bambino di 12 anni in bici che stava attraversando la strada. Nell’urto violentissimo, avvenuto a Torre di Mosto, e’ morto anche Vincenzo Santo Viscaridi, 44 anni di Acerra, mentre e’ rimasto gravemente ferito Endj Benedini, 30 anni, di Annone Veneto, cugino di Faier, che si trovava al suo fianco. Ricoverato il gravi condizioni in ospedale anche il 12enne.