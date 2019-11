Muore investito sull’autostrada mentre attraversa la carreggiata

Padova, 17 nov. (Adnkronos) – Un uomo è morto dopo essere stato investito sulla A4. L’incidente è avvenuto circa alle 23.30, dopo gli svincoli della A13-Bologna in direzione Venezia. Sull’episodio indaga la Polizia Stradale di Mestre. La vittima, di nazionalità ucraina, faceva parte di una comitiva di 9 persone a bordo di un furgone, che si è fermato nella piazzola di sosta in corrispondenza del chilometro 365,500/est: per cause al vaglio della Polstrada, l’uomo ad un certo punto ha deciso di attraversare la carreggiata, venendo travolto da un’auto sulla corsia di sorpasso. Soccorso da un equipaggio del 118 l’uomo, durante il trasporto in ospedale, è deceduto per le gravi ferite riportate. Illesi gli occupanti dell’autovettura. Sul posto, in servizio di assistenza e presegnalazione, gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, con il coordinatore della viabilità e in collegamento con il Centro Operativo di Mestre della società.