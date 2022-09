Muore l’imprenditore Bruno Ferracin, pioniere nel commercio dell’abbigliamento

E’ morto l’imprenditore trevigiano Bruno Ferracin. Titolare della Ferracin Abbigliamento Srl, aveva 68 anni. “Nel 1973 aveva aperto – si legge ancora su Oggitreviso.it -, insieme ai fratelli, il negozio di Refrontolo, diventato poi un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio. La notizia della scomparsa di Ferracin ha gettato nello sconforto la comunità di Pieve di Soligo”. “Negli anni – prosegue il sito – Ferracin e la sua famiglia hanno fondato un impero nel mondo della moda, aprendo diversi punti vendita in tutta la provincia. Amante dello sport e del ciclismo, era stato anche presidente della Sc Solighetto dal 1980 al 1999. Nel 1996 aveva invece vinto la Coppa d’oro delle Dolomiti, gara di auto storiche a Cortina. La data del funerale non è ancora stata fissata”.“Era una grande persona – commentano dalla frazione di Pieve di Soligo – Una vera ‘istituzione’, quando si parla di abbigliamento, in tutta la provincia di Treviso e oltre. Lascia un grande vuoto nell’intero paese e nella nostra comunità. Davvero una brutta notizia”.