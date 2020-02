Muore una donna in Lombardia, due le vittime italiane del Coronavirus

MILANO (ITALPRESS) – Seconda vittima italiana del Coronavirus. E’ morta una donna residente in Lombardia, pare sia collegata ai casi di Codogno e che fosse in attesa del test. Ieri sera ha perso la vita un uomo di 78 anni in Veneto.

Tra Lombardia e Veneto sono 29 le persone contagiate. L’ultimo caso accertato riguarda il Comune di Sesto ed Uniti, in provincia di Cremona. Ad annunciarlo il sindaco, precisando che “in attesa di ulteriori provvedimenti che saranno presi da Regione Lombardia -assessore alla sanita’ ed in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi”).

