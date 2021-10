Mur, attività di “ricerca fondamentale”: contributi fino a 1 mln. Domande dal 26 ottobre

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicata una nota del Mur relativa alla “procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la scienza”. Destinatari della procedura sono ricercatori emergenti e ricercatori affermati che “in qualità di Principal Investigator possono presentare, tra il 26 ottobre e il 27 dicembre 2021, progetti di ricerca fondamentale nei macrosettori European Research Council: ERC – LS (Life sciences), PE (Physical Sciences and Engineering) ed SH (Social Sciences and Humanities)”. Per ogni progetto selezionato è previsto un contributo fino a un importo pari a 1 milione di euro nell’ambito dello schema Starting Grant e pari a 1,5 milioni di euro nell’ambito dello schema Advanced Grant.