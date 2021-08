Mur, diffusione della cultura scientifica: approvate le graduatorie

E’ stato pubblicato il decreto n. 2109 del 25 agosto 2021 del Direttore della Direzione generale della ricerca del ministero dell’Universita’ e della ricerca che approva le graduatorie dei progetti “Contributi Annuali” e “Accordi di programma” presentati e valutati a seguito del “Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese” del 22 ottobre 2020. La legge n. 113 del 1991 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” – si legge in una nota – ha, infatti, come obiettivo favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica. Il decreto n. 2109/2021, approva la graduatoria con 73 progetti riferiti alla sezione “Contributi annuali” ( la voce prevista dall’articolo 2-ter della legge n.113) destinando complessivamente 4.869.141, 02 euro e la graduatoria con 17 progetti per “Accordi di programma” disciplinati dal comma 4 dell’articolo 1 della stessa legge per i quali sono stati assegnati in tutto 4.545.591,45 euro.

La concessione dei contributi e’ finalizzata a promuovere e promuovere la diffusione della cultura tecnico scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, ea contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. In particolare, i progetti finanziati hanno come obiettivi, tra gli altri, incentivare, anche grazie a collaborazioni con le universita’ e altre Istituzioni italiane e aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, citta’ -centri delle scienze e delle tecniche, riorganizzare e potenziare le Istituzioni, promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendo le scuole stesse con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, cosi’ da far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa’.