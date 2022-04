Mur, grandi Partenariati di ricerca: contributi fino a 160mila euro 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato un bando a valere sulla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’ impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l’obiettivo ultimo di rafforzare le filiere nazionali della ricerca e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.

In particolare, il bando prevede la creazione di almeno 10 e massimo 14 grandi Partenariati composti da università, centri di ricerca e imprese organizzati con una struttura di tipo Hub&Spoke. Tramite i partenariati verranno quindi finanziate attività di: ricerca fondamentale e applicata; trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca; formazione condotta in sinergia dalle università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI; dottorati di ricerca.

L’avviso prevede che i soggetti proponenti possano essere solo le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

La dotazione finanziaria complessiva è di 1,61 miliardi di euro, di cui almeno il 40% nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Per ciascun partenariato l’importo dell’agevolazione concessa è compreso tra un minimo di 80.000.000 di euro e un massimo di 160.000.000 di euro. La scadenza è fissata al 13 maggio 2022.