Mur, progetti di ricerca industriale: domande entro il 2 ottobre

C’è tempo fino al prossimo 2 ottobre per partecipare al nuovo bando promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con spiccate caratteristiche di originalità ed innovatività e in grado di favorire ricadute socio-economiche e industriali.

Le proposte dovranno essere presentate da singoli ricercatori (Principal investigator), insieme a una impresa o centro di ricerca (soggetto ospitante, Host Institution) con sede in Italia.

I progetti devono ricomprendere le seguenti attività finanziabili: Ricerca fondamentale, preliminari, e non preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale; Ricerca industriale, preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale; Sviluppo sperimentale, non preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale.Sei le aree tematiche all’interno delle quali potranno muoversi le proposte: Manifattura avanzata, materiali avanzati, Life Science, Micro/Nano-elettronica e fotonica, Intelligenza artificiale, sicurezza e connettività.

e devono concentrarsi in una delle seguenti aree tematiche:

Il bando è finanziato dal Fondo italiano per le scienze applicate (FISA) e complessivamente mette a disposizione 150 milioni di euro, con stanziamenti compresi tra 5.000.000 e 10.000.000 per ciascuna proposta finanziata.

Le domande dovranno essere presentate entro il 2 ottobre 2023, mentre l’assegnazione delle risorse è prevista già nei primi mesi del 2024.