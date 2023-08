Mur, sostegno psicologico studenti: stanziati 40 milioni per 16 progetti di ricerca

Il Mur pubblica un bando per la presentazione di progetti di ricerca che offrano nuove soluzioni di sostegno per gli studenti. Sono stati già stanziati 40 milioni di euro, destinati a finanziare almeno 16 iniziative di ricerca promosse dalle università e dalle istituzioni Afam, per un valore medio di 2,5 milioni di euro ciascuna. I bandi prevedono la creazione di strutture stabili di supporto, l’adozione di modalità innovative di sostegno, il potenziamento dei servizi di psico-consulenza. Ed ancora, la realizzazione di attività di informazione e orientamento per creare consapevolezza intorno alla diffusione del fenomeno del disagio psicologico, che contribuiranno alla emersione dei bisogni espressi o spesso latenti. Verrà dato rilievo anche a iniziative volte a valorizzare le discipline sportive nei percorsi di miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo. Ad annunciarlo è la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini rispondendo in aula alla Camera a un’interrogazione di Roberto Pella (FI) sulle iniziative per potenziare e rendere effettive le prestazioni di assistenza, di aiuto e di ascolto in ambito psicologico, “affinché le università siano pronte ad individuare e prevenire le potenziali situazioni di pericolo”.