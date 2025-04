Murubutu svela “La vita segreta delle città”: album in Top 10 e tappa sold out a Napoli

Continua “La vita segreta tour”, la nuova tournée di Murubutu dedicata alla presentazione del suo ultimo lavoro discografico, “La vita segreta delle città”, pubblicato lo scorso 7 marzo. L’ album nella prima settimana di uscita si è posizionato al 4° posto della classifica dei vinili più venduti in Italia e al 28° posto nella classifica generale degli album, secondo i dati ufficiali FIMI. Un successo che si riflette anche nell’entusiasmo del pubblico, con le prime tre date del tour – Palermo, Torino e Roma – sold out in prevendita.

“La vita segreta delle città” è un concept-album incentrato sul tema della città, vista attraverso diverse prospettive e curvature, dalle megalopoli ai piccoli paesi, dalle capitali alle periferie, ora come sogno e speranza di riscatto, ora come alienazione e solitudine. Quindici brani che catturano la geografia urbana, evocando città come Dublino, Palermo, Parigi o New York, ma si aprono contemporaneamente a scenari immaginari, universali e suggestivi.

Murubutu racconta: “La città è un libro di pietra su cui scivola la storia, ma mi piace immaginarla anche come un organismo vivente e senziente, capace di concertare il destino degli uomini. Ho voluto raccontarla dalla prospettiva di un flâneur, un osservatore che si perde tra le sue strade per coglierne l’essenza e indagare le dimensioni più nascoste.

Lo sguardo che innerva il disco va a caccia dei dettagli e delle sfumature, interrogandosi sulle dinamiche degli spazi in cui l’umanità fiorisce e appassisce, e cercando di coglierne gli aspetti inosservati, i percorsi ignorati: la vita segreta delle città.”

Ispirato dai pensieri e dai racconti di Walter Benjamin, Virginia Woolf, Honoré de Balzac, James Joyce, Italo Calvino, Federico Pace, ogni traccia è un’istantanea capace di custodire l’anima pulsante della realtà e di fonderla con l’intensità della narrazione, creando mondi paralleli che si intrecciano e si sovrappongono, in un gioco di emozioni e immagini, visioni e poesie.

Le città sono luogo di incontri: così anche Murubutu incrocia il passo, di traccia in traccia, con quello di artisti come Erica Mou, Dia, Alborosie, Ivana Lcx, Dj Craim, Dj Caster, Davide Shorty, Danno, Elisa Aramonte.

Rapper, autore, scrittore e docente di filosofia e storia, Murubutu ha all’attivo sette album e collaborazioni con artisti come Caparezza, Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon, Mezzosangue, Dutch Nazari, Willie Peyote e Giuliano Palma. Nei suoi lavori le sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte componente cantautorale e poetica, come nell’album “Infernvm” (2020), ispirato all’opera dantesca e scritto insieme a Claver Gold. Il 2024 è stato un anno importante, segnato dalla nascita di due progetti originali che Murubutu ha portato sui palchi di tutta Italia: da una parte Letteraturap, un talk che esplora l’intreccio tra le opere più importanti della narrativa europea e l’hip hop; dall’altra, Murubutu & Moon Jazz Band, la rivisitazione del repertorio dell’artista in una raffinata chiave jazz, che ha riscosso uno straordinario successo, con un tour teatrale interamente sold out.

“La vita segreta delle città” e il tour di presentazione segnano una tappa significativa nel percorso musicale di Murubutu: il rap incentrato sullo storytelling, cifra distintiva della sua produzione, abbraccia ancora una volta il linguaggio del cantautorato per tracciare una mappa delle esperienze umane, rappresentazione viva dei luoghi che abitiamo e delle nostre esistenze. L’album è stato anticipato il 24 gennaio dal singolo e video “Flaneur” ft Ivana LCX e il 28 febbraio dal singolo “La città degli angeli”.

04 aprile ROMA – Largo Venue SOLD OUT

11 aprile BOLOGNA – Estragon

12 aprile FIRENZE – Viper

09 maggio MOLFETTA (BA) – Eremo

10 maggio NAPOLI – Duel

17 maggio MILANO – Fabrique

Prevendite Biglietti: https://linktr.ee/Murubutu