Musica, dal palco di Amici ai sold out nei club: LUK3 presenta “L’Ultimo Ballo”

Disponibile da oggi “L’ULTIMO BALLO” (DMB/TRIGGGER, distribuzione ADA/WARNER), il nuovo singolo di LUK3, il giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24. Scritta da Luca Pasquariello (Luk3) con Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande (GRND) e prodotta da quest’ultimo, “L’ULTIMO BALLO” parla della fine di una storia d’amore che porta dietro i suoi strascichi. Con atmosfere sospese e un sound coinvolgente e suggestivo, il brano porta un significato molto profondo per l’artista, esplorando il tema di un amore che continua a vivere sotto forma di desiderio, ricordo e presenza invisibile.

«“L’ultimo ballo” è il momento in cui una storia finita si sfiora ancora, tra vetri rotti e ricordi che bruciano – dichiara Luk3 – Racconta il dolore di aver detto addio, ma anche il desiderio che rimane, quell’impossibile voglia di non lasciarsi davvero. Tra parole che confessano errori e passi che avvicinano, ogni nota è un ultimo ballo intenso e fragile, dove l’amore continua a farsi sentire, anche quando fa male».

Il brano è stato presentato martedì 30 settembre, durante il primo live di LUK3 a Roma presso Largo Venue. Il concerto, sold out, ha visto l’artista esibirsi in uno show completo, alternando canto e momenti di ballo, insieme ai ballerini Liro & Groose, sotto la direzione coreografica di Marcello & Mommo Sacchetta. Sul palco, ad arricchire la performance, la band composta da Steve Tarta (chitarre e arrangiamenti), MACS (tastiere), Filippo Tosto (basso) e Vincenzo Garofalo (batteria). I live continuano a Milano, con doppia data sold out prevista per domani e dopodomani presso SANTERIA TOSCANA (Viale Toscana, 31).

Sono disponibili i biglietti per le date del 15 ottobre a BARI presso DEMODÉ CLUB (Via dei Cedri, 14 – Modugno – BA) e del 16 ottobre a NAPOLI presso DUEL CLUB (Via Antiniana, 2/a – Pozzuoli – NA)! I biglietti sono acquistabili in prevendita su Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/luk3/) e nei punti vendita abituali. Le date sono organizzate da Color Sound.

LUK3, classe 2007, nome d’arte di Luca Pasquariello, è un giovane cantautore nato a Marcianise, in provincia di Caserta. Fin da bambino ha sviluppato una profonda passione per la musica, iniziando a suonare la chitarra con il supporto della famiglia e scrivendo la sua prima canzone a soli 13 anni. Prima di entrare ad Amici 24, LUK3 aveva già conquistato il pubblico del web, costruendo una fanbase solida e appassionata tra Instagram e TikTok, dove conta centinaia di migliaia di follower (662k su TikTok e 283k su Instagram). Alcuni suoi brani sono diventati virali, tra cui “Tutta Rosa” (in collaborazione con Ascanio e Vyperr), “Alice” (sempre con Ascanio), “Sara” e “Chiamerò mio figlio con il nome tuo”. Durante il suo percorso nel talent, ha conquistato il pubblico con uno stile fresco e autentico, presentando inediti come “PARIGI IN MOTORINO”, “VALENTINE”, “PIANGI” e “ROMA LO SA”, tanto da superare i 15 milioni di stream su Spotify. Conclusa l’esperienza nel programma, pubblica il singolo estivo “BIANCA-PRADA”, seguito dal suo EP d’esordio “Diciotto”, che, nella prima settimana di uscita ha debuttato al 2° posto nella classifica “CD, Vinili e Musicassette” e al 7° posto nella classifica FIMI Album.

LUK3 ha dichiarato: «Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce – è tutto quello che voglio».