Muse Ardite, il Conservatorio di Benevento torna protagonista della rassegna ‘Città Spettacolo’

Uno spettacolo che punta ad unire tradizione e innovazione, interamente dedicato alle donne, con una sorta di filo rosso che, attraverso l’opera di Georges Bizet “Carmen”, cercherà di raccontare il ruolo che hanno avuto nel corso della storia fino ai nostri giorni. E’ l’obiettivo di “Muse Ardite”, il testo proposto dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento per tornare protagonista della kermesse cittadina “Città Spettacolo”, di cui è direttore artistico Renato Giordano. A presentare lo spettacolo – che si terrà venerdì 26 agosto, alle 21.30, in piazza Roma – è stato il presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, nel corso della conferenza stampa con il primo cittadino Clemente Mastella, che ha suggellato la rinnovata intesa tra l’Istituto di Alta Formazione musicale sannita e l’Amministrazione comunale. Presenti i componenti della band “Paola Buonaiuto trio”, formato da Paola Buonaiuto, Giuseppe Capriello e Simone Ielardi. A sottolineare le ragioni della collaborazione tra Conservatorio e Benevento anche il vicepresidente della Provincia, Nino Lombardi. L’iniziativa vedrà, dal punto di vista delle strutture edilizie, l’utilizzo di alcune aule del Collegio degli Scolopi in via Bartolomeo Camerario, di proprietà del “Nicola Sala”, da parte di alcune scolaresche che non avranno più le proprie scuole perché oggetto d’importanti lavori di ristrutturazione, in cambio per il Conservatorio sarà rinnovata la concessione del Teatro San Vittorino.

“Su questo – ha spiegato Caterina Meglio – i tecnici sono al lavoro per la piena fattibilità del tutto”. Sul piano artistico, il Conservatorio, oltre che a Città Spettacolo, sarà presente, il prossimo 16 settembre, quando ci sarà la riapertura ufficiale del ristrutturato Teatro Comunale. Teatro che, con il suo foyer, farà da scenario anche ad alcuni appuntamenti che l’istituto ha in programma di realizzare nei fine settimana con concerti, presentazioni di libri ed altro. Il presidente, nel corso del suo intervento, ha parlato dell’importanza di partecipare a “Città Spettacolo” a cui l’istituto si approccerà “con il massimo impegno per fare al meglio la propria parte”. “In questo modo – ha aggiunto – ci apriremo anche al territorio mettendo ben in atto la terza funzione che appartiene alla nostra istituzione accademica”. Il presidente ha annunciato, quindi, l’importante partenariato che è stato raggiunto con la Fondazione San Carlo che fornirà, per l’occasione, in prestito i costumi.

L’orchestra che si esibirà sarà diretta dal maestro Maurizio Petrolo e allo spettacolo hanno fornito il loro prezioso contributo anche le docenti Patrizia De Martino, Rossella Vendemia e Rosa Montano così come è stato deciso d’individuare, nella persona di Roberta Saviano, colei che dovrà curare l’immagine degli studenti che saranno coinvolti.