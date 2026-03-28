Musei, a Città della Scienza una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

La visita si inserisce nel quadro delle attività di internazionalizzazione che Città della Scienza svolge per favorire il dialogo e la cooperazione tra Italia e Cina.

Città della Scienza ha ospitato una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, guidata dal Ministro Consigliere per la Scienza e la Tecnologia, Lu Ping, accompagnato da funzionari dell’area scientifica e tecnologica.

L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di incontro tra i membri dell’ambasciata e lo staff dell’ufficio Casa Cina, anche in vista del lavoro connesso alla realizzazione della XV edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione, che si terrà in Italia nell’autunno 2026.

È stata l’occasione per un confronto su alcuni aspetti degli Accordi di Cooperazione recentemente siglati da Fondazione Idis-Città della Scienza con istituzioni cinesi e in particolare quello con il Museo Nazionale di Storia Naturale della Cina, siglato nel 2024, e quello con la Capital Medical University e la Beijing Academy of Science and Technology, del 2025. Tali Accordi confermano la volontà di sviluppare collaborazioni strategiche nel campo della cultura scientifica e museale.

Durante l’incontro si è confermata la volontà comune e condivisa di rafforzare le attività di disseminazione scientifica e la realizzazione di mostre ed eventi internazionali congiunti, oltre alla creazione di un contesto favorevole allo scambio di talenti tra Italia e Cina. In questo quadro, il ruolo dell’Ambasciata si conferma fondamentale nel favorire il dialogo e nel sostenere nuove opportunità di collaborazione.

L’incontro si è concluso con una visita al museo Corporea, dove la delegazione ha potuto provare da vicino alcuni tra i nuovi exhibit, apprezzandone in particolare l’accessibilità in più lingue, compresa quella cinese. Un elemento che caratterizza l’impegno di Città della Scienza nel promuovere una comunicazione scientifica inclusiva e internazionale, in linea con una collaborazione con la Cina che si consolida da oltre un decennio.