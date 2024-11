Musei, a Pietrarsa la quinta edizione di Ferrovie in miniatura

Le Ferrovie in miniatura tornano al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa a Napoli da oggi, venerdì 1, a domenica 3 novembre. Durante le tre giornate dell’evento, dalle 9:30 alle 21, si potranno ammirare numerosi modelli di treni in scala di varia grandezza, plastici e diorami con binari che attraversano paesaggi riprodotti con grande cura e realismo. Per l’occasione, sabato 2 novembre sarà possibile raggiungere il Museo a bordo del Pietrarsa Express, il treno storico che collega la stazione di Napoli Centrale al Polo Museale della Fondazione FS.

Organizzata in collaborazione con la, la manifestazione è giunta allae sarà arricchita da iniziative che coinvolgeranno non solo gli appassionati di fermodellismo, ma anche adulti e bambini di ogni età. Come negli anni precedenti, tra le attività in programma figurano i miniviaggi sui treni in scala dell’che, percorrendo un circuito di rotaie appositamente allestito lungo i grandi viali del Museo, faranno vivere ai partecipanti una divertente esperienza. Per l’intera durata dell’evento si potranno visitare i padiglioni espositivi, partecipare al viaggio virtuale del primo treno in Italia, mentre i più piccoli potranno salire a bordo del, per un giro panoramico e istruttivo del sito. Non mancherà l’area ristorazione, con bistrot e pizzeria aperti da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, mentre alalle 18. Il programma dettagliato delle giornate con l’indicazione di orari, prezzi e modalità di partecipazione, è disponibile suldi Pietrarsa, telefonando al numero 081.472003 o inviando una mail a