Musei, al Mann “Onore a Iside”  

Il 2 marzo 2026, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l’Associazione ISIDIS ROUTE e I.I.S. “Carlo Levi” di Portici presenteranno il tableau vivant “ONORE A ISIDE”, aprendo simbolicamente alle ore 10:00 nelle sale del tempio di Iside 2° piano, “I rituali preparatori della festa del 5 marzo, anticamente dedicata alla Dea che inaugurava l’inizio della navigazione e dei commerci nel Mediterraneo antico”.

Gli allievi delle classi 2 L, 5M Moda e Made in Italy e 4T Turismo vivranno al Museo un’esperienza formativa immersiva, capace di intrecciare studio, narrazione e valorizzazione museale, completandola con la visita alla Collezione Egiziana – Gemme e della Statuaria Farnese del MANN.

IL Tableau Vivan ideato dalla ISIDIS ROUTE è strutturato in modalità esperienziale e coordinato dalle docenti Pierangela Liguori ed Emanuela Alfieri che fin da settembre hanno coinvolto gli Allievi in un itinerario di approfondimento dedicato al patrimonio isiaco proveniente dal Parco Archeologico di Pompei, con particolare riferimento al Tempio di Iside. Un patrimonio che l’intera comunità scolastica ha già potuto conoscere e apprezzare anche attraverso i canali social dell’Istituto, grazie al coinvolgimento di due allieve della classe 2 L protagoniste nel ruolo di “Rievocatrici per un giorno nel tableau vivant “Nel Nome della Dea”, realizzato da ISIDIS ROUTE in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 e rievocato nel programma dello scorso 27 e 28 settembre proprio al Parco Archeologico di Pompei.

L’indirizzo Moda e Made in Italy e la classe 4T Turismo dell’I.I.S. Carlo Levi, presentano il percorso al museo con la brochure divulgativa “ONORE A ISIDE” che sintetizza il Tableau Vivant e offre le indicazioni necessarie ai visitatori per raggiungere le sale dove, con il supporto organizzativo dei Servizi Educativi del Museo, si svolgeranno le due brevi performance realizzate previste per le ore 10:00 e le ore 11:00.

IL Dirigente dell’I.I.S. Carlo Levi, Giovanni Liccardo, ringrazia il direttore del MANN Francesco Sirano, per la cortese accoglienza, il dott. Vastano e tutto lo Staff dei Servizi Educativi, per il supporto organizzativo, esprimendo così la sua soddisfazione:

“Si completa l’approfondimento del patrimonio archeologico di Pompei con un’esperienza immersiva e partecipata per gli allievi; la visita museale, si arricchisce di uno spazio vivo di narrazione e interpretazione, il 2 marzo, ai visitatori del Museo sarà offerta la visione di una scena, che si sviluppa attorno ai simboli sacri: il Naos e l’Ekklesiasterion, introdotta e narrata da Fiorella Franchini, giornalista e autrice di romanzi a sfondo storico, che abbiamo avuto l’onore di presentare a scuola. Al centro del Tableau vivant ritorna al MANN la ricostruzione dell’Urnula di Iside, realizzata in 3D nel 2024, dall’affresco (n° inv. 8563 MANN) dal Prof. Giulio Calandro docente del Liceo Artistico Virgilio di Benevento”.

La Presidente della ISIDIS ROUTE Petronilla Liucci, onorata di ritornare al MANN, con un percorso esperienziale, ringrazia i soci ISIDIS ROUTE e il team dei docenti, entusiasti dell’impegno degli allievi e così conclude “Con -ONORE A ISIDE- il MANN si fa rito e racconto per le nuove generazioni; il gesto, gli abiti, i suoni, il simulacro della Dea e la parola si fondono in un tableau di forte impatto visivo e comunicativo, capace di offrire a tutti i visitatori non solo la ricostruzione animata di due affreschi pompeiani, ma un’esperienza di visita unica, che consolida il dialogo virtuoso tra Territorio, Scuola e Istituzioni Culturali”.