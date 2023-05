Musei, alla Reggia di Caserta la terza stella Michelin

La Guida Verde Michelin ha assegnato le sue famose e ambite tre stelle al complesso vanvitelliano della Reggia di Caserta. Lo comunica una nota stampa della Reggia dove si spiega che, questa mattina, Philippe Orain, direttore delle Guide, ha consegnato l’importante riconoscimento per l’Istituto del ministero della Cultura, bene Unesco dal 1997, al direttore Tiziana Maffei. Nella Sala degli Incontri d’arte è stato ufficializzato l’encomio. “La Reggia di Caserta è uno dei gioielli del “bel Paese” – ha spiegato Orain – Il palazzo voluto dal re Carlo di Borbone, capolavoro dell’architetto Luigi Vanvitelli, forma con i suoi giardini un insieme unico, di rara imponenza e armonia. Una politica di mediazione culturale molto dinamica ne fa ormai un luogo essenziale che “merita il viaggio”. Quello che mi piace di più sono le prospettive, maestose e magiche, come quella formata dal “Cannocchiale”, lo Scalone d’onore e il Giardino Inglese con l’incredibile Criptoportico e il Bagno di Venere. Un intero universo da scoprire. Molto ambita dai siti culturali, questa onorificenza è un vero e proprio riconoscimento degli sforzi fatti per offrire tour ed esperienze memorabili. Grazie al suo sistema di valutazione, unico nel suo genere, la Guida Verde Michelin contribuisce allo sviluppo e all’attrazione del turismo promuovendo il patrimonio”. Nove i criteri rigorosi di assegnazione delle ‘stelle’. Il punteggio è, poi, convalidato collettivamente dalla redazione, al fine di garantire l’omogeneità delle selezioni. Questi i parametri: 1. Emozione al momento della scoperta del sito; 2. Reputazione; 3. Ricchezza patrimoniale e ricchezza della visita; 4. Presenza di riconoscimenti ufficiali; 5. Valore intrinseco o storico; 6. Bellezza ed estetica; 7. Autenticità e fascino; 8. Qualità dell’accoglienza; 9. Qualità della visita. Per la propria valutazione, la Michelin ha realizzato nell’ultimo anno e mezzo una serie di visite “in incognito”, in diversi periodi dell’anno e da parte di soggetti differenti. Le tre stelle assegnate al Museo ne sono il risultato.

“Sono felice che la Reggia di Caserta abbia ottenuto questo riconoscimento – ha detto Maffei – è la prova tangibile che la qualità dell’esperienza di visita è cresciuta e che gli standard del Museo stanno migliorando. Devo ringraziare tutto il personale. Il riconoscimento va a coloro che ogni giorno sono il volto e la voce della Reggia di Caserta nonostante le gravissime carenze di organico di cui soffriamo da tempo e la grande mole di lavoro. Ogni giorno il Complesso vanvitelliano accoglie migliaia di visitatori. I numeri negli ultimi mesi sono in crescita seppur fortemente limitati dal contingentamento che ci siamo dati essendo impossibilitati in alcune giornate ad aprire intere zone del percorso. Si aggiungono i grandi e piccoli cantieri che quotidianamente seguiamo tecnicamente e amministrativamente grazie anche alla collaborazione del Servizio V del Segretariato generale del ministero della Cultura e di Invitalia. Con un lavoro comune si è cercato di trovare il giusto equilibrio tra esigenze di fruizione, accoglienza e valorizzazione e necessità di tutela e salvaguardia. È una sfida ardua, ancora tutta da affrontare, ma l’impegno di tutti noi è massimo”. L’organizzazione della cerimonia di consegna delle tre stelle è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campania DOP, Confcommercio Caserta, Federalberghi Caserta, Confindustria Caserta sezione Turismo, Consorzio Stabile Daman.