Musei, Artecard 365 in versione “Love”: prezzo speciale per San Valentino

Dal 12 febbraio e fino al 14, in occasione di San Valentino, il pass Artecard 365 sarà in versione Love a un prezzo speciale di 38 euro anziché 43, e di 28 euro anziché 33 per la versione under 25. Con questo pass si potranno avere 50 ingressi gratuiti (ovvero 2 ingressi all’anno) in 25 siti selezionati del circuito Artecard, tra cui Pompei, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta, il Museo e Real Parco di Capodimonte, i Templi di Paestum e molti altri, insieme a 20 ingressi con scontistica in altri siti e musei della Campania. La 365 Love è acquistabile online, attraverso l’APP >artecard, (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play), con cui è possibile controllare lo stato del pass, e presso i negozi di Napoli che hanno aderito all’iniziativa (Box Office – Galleria Umberto I Edicola Number One – Stazione Centrale, Mr.White – piazza Bovio). Per chi acquista il pass 365 Love ci sarà, inoltre, uno speciale bonus pensato per rendere speciale la serata di San Valentino: due visite guidate virtuali per un massimo di 50 persone dal titolo ‘C’era una volta in Campania. “Dall’Amore all’Arte e ritorno’, viaggio immaginario in Campania lungo il filo rosso dell’amore e della storia. Attraverso diverse epoche, partendo dai luoghi e dai volti che celano storie segrete e curiosità, si ascolteranno le voci dei due amanti ritrovati a Pompei, con le immagini tratte dal film “Viaggio in Italia” di Roberto Rossellini o il ritratto di Galeazzo di San Vitaliano del Parmigianino e l’Antea a Capodimonte. Tanti racconti e tante opere d’arte, per innamorarsi una volta di più della bellezza della Campania. La card si attiva al primo utilizzo, l’accesso ai siti sarà possibile previa prenotazione obbligatoria, l’ingresso ai siti è contingentato come da normative anti Covid-19 vigenti. Nel caso di chiusure straordinarie dei luoghi coinvolti, la card attivata verrà sospesa temporaneamente fino alla normalizzazione degli ingressi. I possessori del pass 365 Love, inoltre, accederanno gratuitamente all’esclusivo ‘Club dell’Arte’: una community digitale di amanti dell’arte, per essere informati in anteprima su eventi e mostre, per ricevere inviti e aderire al servizio di customer care via Whatsapp.