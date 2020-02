Musei, Cappella di Sansevero: il ritratto del principe torna a casa

Lo sguardo fiero e allo stesso tempo gioviale, sul viso i segni della maturità, con i colori accesi che rendono l’immagine viva, quasi reale. Si mostra così Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, nel ritratto di Francesco De Mura, l’unico che era in mano a privati e che è stato recuperato per trovare la sua collocazione definitiva all’interno del museo Cappella Sansevero a Napoli, meta obbligatoria per turisti e visitatori innanzitutto per la presenza del Cristo velato. Il ritratto rappresenta un tassello di enorme importanza per la conoscenza ancora più approfondita di una delle figure mitiche della Napoli del ‘700, che nella sua vita fu chimico, filosofo, alchimista e inventore di macchine idrauliche e pirotecniche, ma anche abile guerriero. Fino a poco tempo fa, infatti, “le immagini del principe erano affidate a due testimonianze – spiega Giuseppe Porzio, docente di Storia dell’arte moderna dell’università L’Orientale di Napoli – un’incisione esistente in pochissimi esemplari, che a sua volta è una traduzione da un dipinto perduto, e un ritratto esposto nella Cappella e destinato al monumento funerario del principe, le cui condizioni di conservazione sono però piuttosto problematiche”.

L’ovale proviene dal mercato antiquario madrileno ed è databile intorno al 1750. È uno degli esempi più riusciti del De Mura ritrattista ed è stato già mostrato in pubblico nel 2010 al museo di San Martino, in occasione della mostra Ritorno al Barocco. Con l’acquisto della Galleria Porcini di Napoli da parte del museo Cappella Sansevero lo scorso settembre, l’opera va a impreziosire il patrimonio artistico del ‘tempio’ e sarà collocata nella sacrestia della cappella, alla fine del percorso espositivo. “Il dipinto testimonia i fasti di un’epoca”, sottolinea Porzio, che ne mette in evidenza i dettagli, dalla fascia rossa che scende sulla spalla destra al manto che avvolge la figura, entrambe insegne dell’Ordine di San Gennaro, prestigiosa onorificenza conferita al principe nel 1740. La corazza da condottiero ne ricorda le glorie militari da colonnello del Reggimento di Capitanata nel 1.743 e protagonista della battaglia di Velletri. Il ritratto presenta anche lo stemma azzurro e oro dei di Sangro, con una testa leonina al centro. “È l’ultima acquisizione del museo – ricorda il direttore Fabrizio Masucci – di cui siamo particolarmente orgogliosi. In occasione dei 310 anni dalla nascita del principe torna a casa per restarci in modo permanente e per impreziosire l’offerta culturale di questo luogo”.