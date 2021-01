Musei, Caserta: con la Reggia card al via la campagna abbonamenti 2021

Si apre online la campagna abbonamenti 2021 alla Reggia di Caserta. Con Reggia Card 2021 i più fedeli visitatori avranno l’opportunità di riscoprire e vivere, con esperienze e suggestioni dedicate ed esclusive, il sogno di re Carlo attraversando i luoghi disegnati da Luigi Vanvitelli. L’abbonato della Reggia di Caserta è un visitatore speciale, complice e partecipe nella missione di cura e promozione culturale del Museo. La Reggia di Caserta è un Complesso monumentale di cui Palazzo Reale e Parco Reale costituiscono elementi inscindibili. L’esperienza di visita non precluderà, quindi, spazi del percorso museale degli Appartamenti Reali e del Museo Verde. L’abbonato potrà godere dell’intero patrimonio storico, artistico, culturale e vegetale della Reggia di Caserta: Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese. Potrà, inoltre, accedere, con iniziative dedicate, esclusive e riservate, ad ambienti non inclusi nel percorso museale tradizionale, meno noti e, in alcuni casi, riscoperti di recente. Nel corso dell’ultimo anno, sono state condotte una serie di iniziative di conoscenza del pubblico volte a comprenderne aspettative, desideri e peculiarità. Si è deciso, quindi, di proporre un’offerta diversificata con quattro tipologie di abbonamento: Venere, per chi ha tra i 18 e i 30 anni; Ercole, per chi ha tra i 30 e i 65 anni; Atlante, per gli over 65; Leoni, per acquistare due Reggia Card insieme. I titoli di accesso hanno validità per anno solare e, quindi, scadenza 31 dicembre 2021.

I vantaggi, validi per tutta la durata della Reggia Card 2021: Ingresso senza prenotazione, doppio accesso (piazza Carlo di Borbone e corso Pietro Giannone), accesso ad Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese, visite dedicate ed esclusive, sconto 40% caffetteria Consorzio Daman, sconto 30% buvette Consorzio Daman, sconto 25% nolo bici – Nolo Bici Reali, sconto 25% ristorante Diana e Atteone Consorzio Daman, sconto 20% audioguide e visite guidate – Opera Laboratori Fiorentini, sconto 10% bookshop (sconto relativo solo ai libri) – Colonnese & Friends. E ancora sconto del 5% sull’acquisto di una selezione di liquori dell’Antica Distilleria Petrone presso il bookshop, presso Coloniali Petrone, via Domiziana 379 – Mondragone e sul sito distilleriapetrone.it, visita guidata alle vigne di Tenuta Fontana, comunicazioni riservate via e-mail. Dopo l’acquisto, compilando l’apposito modulo sul sito sul sito della Reggia di Caserta, al link reggiadicaserta.beniculturali.it/Reggiacard, sarà inoltre, possibile richiedere una card personalizzata. Un gadget ricordo riservato al pubblico più fedele del sito Unesco. Un’attenzione del Museo del Mibact per i suoi associati che saranno chiamati anche alla cura e alla salvaguardia della sua bellezza con iniziative orientate alla responsabilità condivisa e alla compartecipazione.