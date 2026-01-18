Musei, chiusura straordinaria della Cappella Sansevero dal 20 al 22 gennaio

in foto: Museo Cappella Sansevero_photo di Raffaele Aquilante e Alessandro Scarano per 327Collective

Il Museo Cappella Sansevero resterà chiuso al pubblico da martedì 20 a giovedì 22 gennaio 2026 per consentire gli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione e le operazioni periodiche di pulitura delle opere scultoree.

Gli interventi sono necessari al fine di garantire la valorizzazione e la corretta conservazione del patrimonio artistico custodito nel Museo, permettendo ai visitatori di apprezzare al meglio i capolavori del gioiello barocco.

Il Museo riaprirà regolarmente al pubblico a partire da venerdì 23 gennaio, secondo il consueto orario:

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Chiuso il martedì.

Per visitare il Museo la prenotazione è obbligatoria sul sito www.museosansevero.it.

 

