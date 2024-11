Musei della Repubblica Popolare Cinese, a Palazzo Donn’Anna incontro con l’architetto Marco Sala

Prosegue a Palazzo Donn’Anna la terza edizione di Narrare il Patrimonio museale, la rassegna, promossa e organizzata dalla Fondazione Ezio De Felice per attraversare e approfondire i tanti aspetti del mondo della Museografia e della Museologia.

Dopo l’incontro di apertura di ottobre con Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, giovedì 21 novembre sarà ospite d’eccezione Marco Sala, architetto dello Studio AL14 Milano che condurrà il pubblico alla scoperta del mondo asiatico con l’appuntamento dal titolo Musei della Repubblica Popolare Cinese. Introduce Roberto Fedele della Fondazione De Felice, mentre le conclusioni sono affidate a Paolo Mascilli Migliorini, architetto, già Soprintendenza Bapsae di Napoli.

Laureato in architettura al Politecnico di Milano, sempre attento alle problematiche della tecnologia applicata al mondo delle costruzioni, Marco Sala affronta negli anni soprattutto progetti di riconversione funzionale di spazi ed immobili di rilevanza storico-ambientale. Fonda nel 2004 con Giovanna Colombo lo studio AL14, collabora con i maggiori gruppi della moda come Prada, Fendi, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Burberry solo per citarne alcuni.

Lo studio si affaccia al mondo degli allestimenti museografici con il ciclo di mostre sul continente asiatico che si sono tenute a Casa dei Carraresi a Treviso nel secondo decennio del 2000: I segreti della città Proibita, Manciù e l’ultimo Imperatore, il Tibet, Magie dell’India, Giappone dai Samurai a Mazinga. Partecipa in qualità di architetto invitato al Workshop sul Design presso la Seoul Design Foundation di Seoul con il progetto Creative Live Windows: sempre a Seoul lo studio progetta l’allestimento per Cortile Italia durante la Seoul Ldf.

Accanto alla tradizionale attività di progettazione in italia, inizia la collaborazione con i musei cinesi con la mostra intitolata “The Etruscans, the dawn of ancient Italy” che nel biennio 2014-2016 viene allestita nei musei di Wuhan Hubei Provincial Museum, Hangzhou Provincial Museum, Guangzhou Guandong Museum, Shenyang Provincial Museum e a Xi’an Mausoleo dell’imperatore Qin Shihuang.

Nel 2016 con lo studio Muzio viene progettata la mostra “Giovanni Muzio, Opera Prima” presso il Castello Sforzesco di Milano. Nel biennio successivo viene progettato l’allestimento per la mostra intitolata “The Intresection of Cilvilizations” presso i musei di Shanyang, Wuhan, Shinjhang, Chiongqing e Xi’An.

Sempre in terra cinese due nuove avventure negli anni successivi con la mostra “La terra dei Faraoni”, allestita nei musei di Wuhan, Hangzhou, Tianjin e Shenyang, e la mostra “Project for Mogao” per il sito archeologico di Mogao a Gansu. È in corso di progettazione l’allestimento per la mostra su “Cristina Roccati, la donna che osò studiare fisica” che verrà inaugurata ad inizio dicembre 2024 presso Palazzo Roncale a Rovigo.

Narrare il Patrimonio museale è l’iniziativa della Fondazione Culturale De Felice che nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II. Una rassegna di incontri per attraversare il mondo della Museografia e della Museologia, che proseguirà fino a giugno 2025. Docenti, direttori di musei, operatori culturali, progettisti, storici, critici dell’architettura, allestitori si avvicendano nella narrazione del nostro Patrimonio Museale, affrontando diverse tematiche relative a musei, allestimenti, tecniche, storia, tutela, comunicazione, inclusione.

I prossimi incontri vedranno la partecipazione di importanti protagonisti del panorama culturale internazionale come Alexander Schwarz, Adam D. Weinberg, Andrea Viliani, Stefano Karadjov, Pier Federico Caliari, lo Studio Migliore+Servetto.

L’iniziativa si avvale di un prestigioso comitato organizzativo formato da Nadia Barrella, Gioconda Cafiero, Roberto Fedele, Angela Tecce e Paolo Mascilli Migliorini.

Ai precedenti cicli di Narrare il Patrimonio Museale hanno partecipato numerosi architetti progettisti, direttori di musei e operatori culturali tra i quali: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini e Andrea Milanese, Alexander Debono, Sylvain Bellenger e Liliana Uccello, Giovanni Minucci, Francesca D’Onofrio e Gianluca Bove (prima edizione 2022-2023). Sono stati ospiti della seconda edizione (2023-2024): Saverio Isola, Stefano Peyretti, Santo Giunta, Fabrizia Paternò, Laura Giusti, Alberto Sifola, Riccardo Imperiali, Christian Greco, Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci e Stephan Verger.