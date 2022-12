Musei, domenica con ingresso gratis nei siti statali: tutti gli appuntamenti

Dal Colosseo agli Uffizi, da Brera a Capodimonte torna il 4 dicembre in tutta Italia l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite, ricordano dal ministero guidato da Gennaro Sangiuliano, si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei luoghi della cultura statali, con accesso su prenotazione dove previsto. Per informazioni e per consultare l’elenco completo: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo.