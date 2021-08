Musei, Ferragosto a Capodimonte con 5 mostre da visitare

Regolarmente aperto nel weekend di Ferragosto (sabato 14 e domenica 15 agosto) il Museo e Real Bosco di Capodimonte, custode di una delle piu’ ricche collezioni d’Europa, una Reggia dai sontuosi appartamenti reali che ospita attualmente ben cinque mostre, tutte visitabili con un unico biglietto di ingresso al prezzo di 10 euro: Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista, Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, Diego Cibelli. L’Arte del Danzare assieme e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanita’. Un’offerta imperdibile – sottolinea una nota del museo – per turisti e residenti che potranno immergersi tra i grandi capolavori dell’arte e poi trovare riparo dalla calura estiva tra i viali del Giardino Tardo-Barocco o all’ombra degli alberi secolari del Giardino cino-inglese, tra il canforo secolare o le magnolie. L’ingresso al museo, al Cellaio e alla Chiesa di San Gennaro e’ consentito con certificazione green pass, tranne minori di 12 anni. In vigore tutte le prescrizioni anti-Covid 19: obbligo di visita con mascherina, ingresso contingentato e prenotazione consigliata sul sito www.coopculture.it o tramite l’app “Capodimonte”. Il green pass non e’ richiesto invece per l’ingresso al Real Bosco.