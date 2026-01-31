Musei, Gallerie d’Italia: domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo

Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, sono visitabili gratuitamente il 1° febbraio, come ogni prima domenica del mese.

Le quattro sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, nella giornata di sabato 14 febbraio propongono la speciale promozione dell’ingresso 2×1, per scoprire le collezioni permanenti e le mostre di ciascuna sede ed anche originali visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte.

In occasione del Carnevale, nella settimana tra il 15 e il 21 febbraio le quattro sedi propongono particolari attività dedicate a bambini e famiglie.

MILANO

Alle Gallerie d’Italia di Milano è aperta la mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo, curata da Francesco Leone, Elena Lissoni e Fernando Mazzocca. Con oltre cento opere tra dipinti, sculture, marmi, disegni, incisioni e straordinari esempi d’arte decorativa provenienti da importanti musei italiani e internazionali, la mostra mette in relazione la produzione artistica di altissimo livello delle due “capitali” attraverso dieci sezioni tematiche, ricostruendo i percorsi umani e creativi di protagonisti come Antonio Canova, Giuseppe Bossi e Andrea Appiani.

All’interno del caveau è visibile la nuova mostra fotografica Gianni Berengo Gardin. Lo studio di Giorgio di Morandi, uno dei focus espositivi del grande progetto diffuso Metafisica/Metafisiche, a cura di Vincenzo Trione e che rientra nell’ambito del programma Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Nella serie di fotografie esposte a Gallerie d’Italia, Berengo Gardin documenta l’ambiente raccolto dell’atelier bolognese di Giorgio Morandi.

Dal 6 febbraio è aperta anche la mostra fotografica La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956, realizzata in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, di cui Intesa Sanpaolo è Banking Premium Partner. L’esposizione, a cura di Aldo Grasso, valorizza i servizi fotografici prodotti dall’Agenzia Publifoto in occasione delle prime Olimpiadi Invernali ospitate in Italia, a Cortina d’Ampezzo, nel 1956, e rientra nell’ambito del programma Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026.

Sabato 14 febbraio ore 16:00

Visita guidata GALLERIE MON AMOUR

In occasione di San Valentino, un romantico percorso a tappe nelle sale museali dedicate alle collezioni permanenti da seguire in coppia, ma anche da soli o con gli amici, per scoprire aneddoti e curiosità incentrati sul tema dell’amore, tra tradizioni e mitiche passioni.

Costo: 5€ a persona, escluso biglietto d’ingresso. Prenotazione consigliata al numero verde 800.167619 o via mail all’indirizzo milano@gallerieditalia.com

NAPOLI

Alle Gallerie d’Italia di Napoli è visitabile la mostra Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento a cura di Antonio Ernesto Denunzio, Raffaella Morselli, Giuseppe Porzio ed Eve Straussman-Pflanzer, dedicata al ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli, L’esposizione si avvale di molti prestiti eccezionali, tra cui il ritratto di Maria d’Ungheria di Velázquez e l’intenso ritratto di Maddalena Ventura, la “donna barbuta”, realizzato da Ribera, figure femminili che segnarono in maniera indelebile la Napoli spagnola del Seicento.

Sabato 14 febbraio ore 12:00 e ore 16:00

Visita guidata DONNE AMATE

Un itinerario tematico dedicato alle donne amate. Si affronterà, attraverso le opere d’arte, il tema dell’amore nel suo senso più romantico e sensuale. Protagoniste dell’itinerario saranno alcune delle donne della mostra temporanea Donne nella Napoli

Spagnola. Un altro Seicento, ma sarà anche l’occasione per conoscere altre figure femminili della collezione permanente.

Costo 7€ a persona, escluso biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com

TORINO

Alle Gallerie d’Italia di Torino domenica 1° febbraio è l’ultimo giorno per visitare la grande mostra Jeff Wall. Photographs, curata da David Campany. Jeff Wall è uno dei più significativi e influenti artisti fotografici oggi in attività: da oltre 40 anni si muove tra la messa in scena spettacolare e l’osservazione documentaria, realizzando immagini che esplorano ogni aspetto della società contemporanea.

Inoltre, prosegue la mostra Riccardo Ghilardi. Piano sequenza la Mole, realizzata in occasione dei 25 anni del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e curata da Domenico De Gaetano.

Sabato 14 febbraio ore 18:00

Visita guidata AMORE OLTRE IL TEMPO

Una visita speciale tra le collezioni permanenti alla scoperta delle emozioni nell’arte. Un viaggio attraverso le sale del Piano Nobile e dell’Archivio Publifoto, dove pennello e obiettivo fotografico ritraggono le questioni amorose che hanno segnato la storia dei loro protagonisti, celebrando l’universalità di un sentimento che sfida lo scorrere del tempo.

Costo 5€ a persona, escluso biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria scrivendo a torino@gallerieditalia.com

VICENZA

Alle Gallerie d’Italia di Vicenza è possibile visitare la mostra Cristina Mittermeier. La grande saggezza, in collaborazione con National Geographic. L’esposizione celebra il lavoro della grande fotografa, con immagini ad alto impatto emotivo e scenografico, per riflettere su tematiche ambientali molto attuali.

Prosegue la mostra CERAMICHE E NUVOLE. Cosa le antiche ceramiche greche raccontano di noi, curata da Associazione Illustri. Un inedito progetto scientifico-didattico dedicato alla valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo.

Sabato 14 febbraio ore 15:30

Visita guidata PIANETA D’AMARE

Un percorso tra le immagini iconiche della fotografa Cristina Mittermeier all’insegna dell’amore per il pianeta, culla di ogni relazione, da custodire e rispettare. La bellezza di luoghi e sguardi, riflessa negli scatti in mostra, sarà al centro di un’attività laboratoriale di coppia.

Costo: attività gratuita escluso biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail vicenza@gallerieditalia.com

AREZZO E PRATO

Domenica 1° febbraio sono aperte gratuitamente anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, dove è visitabile la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze, e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, che custodisce capolavori di Caravaggio, Filippo Lippi e Puccio di Simone, nell’ambito di una collezione di grande valore identitario per la città.

In occasione di San Valentino, sabato 14 febbraio anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo propone la speciale promozione dell’ingresso 2×1.

Inoltre, alle ore 17:00 è prevista la visita guidata Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo Ivan Bruschi, un percorso tematico tra opere, oggetti e racconti che illustrano il sentimento amoroso nelle sue molteplici forme. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta della collezione Bruschi e della mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze in un’atmosfera romantica e coinvolgente, ideale per coppie, amici o visitatori singoli.

Costo: Attività gratuita. Prenotazione consigliata al numero 0575354126 o all’indirizzo e-mail info@fondazioneivanbruschi.it