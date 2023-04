Musei, Kiki Bernasconi dona il suo pianoforte all’Archivio di Stato di Napoli

Una donazione preziosa quella della pianista Kiki (Francesca) Bernasconi all’Archivio di Stato di Napoli: mercoledì 19 aprile, alle 12, ci sarà, secondo quanto apprende l’Ansa, la firma all’atto, stilato dal notaio Giuseppina Santangelo, che sancirà il gesto di liberalità riguardante il suo pianoforte Steinway Gran Coda da Concerto del 1901. Si legge nel documento di accompagnamento della casa produttrice, in inglese: “Dai nostri registri, Steinway Serial n. 98628 corrispondenti ad Amburgo, Germania Grand Model D Nero pulitura Ebano, 8’10” di lunghezza, peso netto approssimativo Kg 450, 7 ¼ ottave (88 note), completato nel 1901 e consegnato Steinway & Sons Londra, Inghilterra, il 30 aprile 1901″. La pianista napoletana ebbe importanti successi fra il 1956 e il 1961, suonando con direttori come Barbirolli, Stokowski e Caracciolo. Si ritirò poi dal palcoscenico e dalle registrazioni (salvo un’eccezione per un Lp del 1973 con l’esecuzione di uno studio da concerto di Liszt de “La Leggerezza”) finché, nel 2021, presentò un cd contenente sonate da Cimarosa, Scarlatti e Mozart, oltre al Concerto italiano di Bach. Il cd fu registrato nella sua casa di Posillipo, proprio col pianoforte donato.

“Siamo felici e fieri di accogliere un dono così importante da parte di una personalità come il maestro Kiki Bernasconi – afferma Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli – che ci onora della sua generosità e apprezzamento. Grazie a lei, la nostra Casa delle Storie si arricchisce dell’opportunità di offrire ai cittadini tutti programmi musicali preziosi e di collaborare con gli ensemble concertistici cittadini nel corso di stagioni di gran pregio che già immaginiamo possano essere possibiili proprio grazie a questa importantissima donazione”.