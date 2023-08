Musei, l’innovazione conviene: i ricavi crescerebbero anche del 66%. Forum promosso da Ambrosetti

Se i musei pubblici introducessero strumenti e logiche 4.0, digitalizzando l’esperienza di visita, ottimizzando le tariffe e ampliando l’offerta di servizi disponibili, potrebbero aumentare i ricavi fra il 44% e il 66%. È quanto emerge dallo studio “Musei pubblici, un patrimonio strategico per il sistema Italia”, presentato a Palazzo Rospigliosi a Roma in occasione della prima edizione del “Forum Cultura Italia” organizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Aditus. Il sistema museale e culturale italiano può essere un volano per lo sviluppo del Paese ma serve un cambio di passo. I ricavi da ingressi dei musei statali sono cresciuti del 10,8% annuo tra il 2012 e il 2019 arrivando a 242,4 milioni di euro (prima del calo durante la pandemia), ma sono ridotti rispetto agli altri Paesi europei (i ricavi 2019 sono pari alla somma dei ricavi di appena 5 dei musei e monumenti più visitati d’Europa: Musee du Louvre, Tour Eiffel e Musee d’Orsay in Francia e Museo Nacional del Prado e Museo Reina Sofia in Spagna) e sono concentrati in poche Regioni: l’84% è generato in Lazio, Campania e Toscana. Secondo la ricerca, per rafforzare la competitività dei musei pubblici e sostenerne lo sviluppo serve ridare centralità al visitatore e investire nell’ampliamento dell’offerta dei servizi museali e culturali, integrando prodotti aggiuntivi e il canale digitale nell’esperienza di visita del museo, monitorando nel tempo il livello di gradimento del visitatore, introducendo nuove logiche di gestione e metodi di comunicazione e marketing digitali, nuove competenze e prezzi dinamici.

