Musei, Mann: tour virtuale con la musica di Nyman e più di 50 Stories

La musica originale del maestro Michael Nyman accompagna un breve ma suggestivo tour virtuale con il direttore Paolo Giulierini tra i capolavori del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal Toro Farnese ai Corridori di Villa dei Papiri. Il Mann, che ha aderito alla campagna #iorestoacasa, è tra i siti culturali più attivi sul web sin dalle prime ore della chiusura imposta dall’emergenza coronavirus: e così lo spot ‘Mann International’ (progetto Obvia), che segue il museo nelle sue mostre nel mondo, è stato rilanciato con successo dalla pagina facebook ufficiale. La musica è stata donata dall’autore di ‘Lezioni di Piano’ dopo un concerto nel salone della Meridiana al FestivalMann 2018. Il museo, che conta 8000 abbonati e nel 2019 ha sfiorato i 700mila visitatori, mantiene costante quindi il contatto con la sua community e con gli utenti di tutto il mondo. Le celebri opere del Mann, dalla Tazza Farnese al Mosaico di Alessandro, sono raccontate sulla rete dai dipendenti e del museo anche in più di 50 Mann Stories di Mauro Fermariello per Obvia. Con i suoi social il Mann propone in queste ore anche contenuti inediti per la rete. Come la serie di corti ‘Antico presente’ , cinque piccoli film ‘emozionali’ girati in varie lingue, firmati da Lucio Fiorentino con musiche di Antonio Fresa. E per chi vuole approfondire , il Mann è visitabile digitalmente anche grazie alla piattaforma Google Arts & Culture.