Musei, il Mibac avvia le procedure di rinnovo per i direttori di seconda fascia

Il direttore generale musei del ministero dei Beni Culturali, Antonio Lampis, ha avviato le procedure di rinnovo per i direttori dei musei di II fascia in scadenza. Lo comunica il Mibac. La lista comprende: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, direttore Paolo Giulierini; il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, direttore Eva Degl’Innocenti; il museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, direttore Carmelo Malacrino; i musei Reali di Torino, direttore Enrica Pagella; le Gallerie Estensi a Modena, direttore Martina Bagnoli; il Parco Archeologico di Paestum, direttore Gabriel Zuchtriegel; le Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, direttore Flaminia Gennari Santori; il museo Nazionale del Bargello, direttore Paola D’Agostino; la Galleria Nazionale dell’Umbria, direttore Marco Pierini. Per le direzioni di Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Nazionale delle Marche sarà emanato il bando di selezione pubblica internazionale.