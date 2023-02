Musei, nelle Gallerie d’Italia a San Valentino si celebra l’amore nell’arte

Martedì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata all’amore, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza rinnovano la proposta di visita con la formula di entrata “2×1” e propongono itinerari tematici appassionanti che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso. Le Gallerie d’Italia di Milano invitano gli “art lovers” di ogni età a festeggiare il giorno di San Valentino con uno speciale percorso alle 17.30 pensato per amanti…dell’arte! Dai languidi sguardi scolpiti di Canova ai grandi amori di Boccioni, fino alle copie d’arte e d’amore come Carla Accardi e Antonio Sanfilippo, “Art lovers” sarà un viaggio romantico per innamorati dell’arte e dell’amore.

A Napoli, le Gallerie d’Italia propongono alle 12.00 e alle 16.00 una speciale visita guidata dedicata ad Artemisia Gentileschi e Diana Di Rosa: un racconto che ripercorre le vicende delle due artiste e la raffigurazione di episodi e temi amorosi presenti nelle opere esposte in mostra.

A Vicenza, le Gallerie d’Italia propongono ai visitatori la seducente domanda “Come nascono le più grandi passioni d’amore?” Tra i dipinti e gli affreschi di Palazzo Leoni Montanari saranno le avventure mitiche di Giove, il dio più affascinante dell’Olimpo, a svelare i segreti dell’arte intramontabile del corteggiamento nel percorso “Colpi di fulmine”, alle 18.00. Un percorso attraverso le diverse sfumature dell’amore: dalla gelosia iraconda di Giunone, al tenero sposalizio che unisce Zefiro e Clori, fino alla folgorante passione di Giove per Alcmena e Latona, madri di Ercole e Apollo, numi tutelari del Palazzo. Scopriamo assieme le storie del mito che si intrecciano con le unioni amorose della famiglia Leoni Montanari.

A Torino, l’offerta 2×1 dedicata a S. Valentino sarà una ulteriore occasione per scoprire la nuova mostra Déplacé·e·s, dell’artista JR, famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale.

Inoltre, per tutti gli appassionati, si rinnova la proposta delle Gallerie d’Italia per un regalo d’arte e cultura anche in occasione di San Valentino: la speciale Gift Card che può essere acquistata per donare in un unico biglietto l’ingresso nell’arco di un anno alle quattro sedi museali di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Anche alla Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è in programma una serata di apertura straordinaria per San Valentino, martedì 14 febbraio alle ore 21.00: “AAA ARTE AMORE ANTIQUARIATO”.

Casa Bruschi propone agli art lovers di ogni età una serata per festeggiare San Valentino con uno speciale percorso pensato per tutti gli amanti… dell’arte e dell’antiquariato. Attraversando le sedici affascinanti sale del museo, sarà possibile scattare un selfie nell’angolo più romantico della Casa per poi concludere la visita alla mostra fotografica “La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari”. Inserendo il tag @casamuseobruschi nei propri social, sarà possibile un repost dai canali del museo. Bollicine e dolcezze al cioccolato saluteranno infine gli innamorati.