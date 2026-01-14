Musei, periferie e aree svantaggiate: 825mila euro per progetti di rigenerazione urbana

Arrivano oltre 800mila euro dal ministero della Cultura per sostenere iniziative dedicate alla rigenerazione urbana delle periferie, delle aree interne e dei territori svantaggiati del Paese, in linea con l’azione del Piano Olivetti sostenuta dal ministro Alessandro Giuli. Il bando “Il Museo rigenera – Edizione Fotografia”, incoraggia, attraverso il linguaggio della fotografia e il coinvolgimento attivo delle comunità locali, iniziative di rigenerazione urbana a carattere culturale da parte dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al MiC. Il provvedimento, adottato dalla Direzione generale Creatività contemporanea, mette a disposizione risorse complessive pari a 825.000 euro.

Il progetto, in attuazione del Piano strategico per lo sviluppo della fotografia in Italia e all’estero 2024-2026, è dedicato esclusivamente ai musei e ai luoghi della cultura statali che curano e dispongono sezioni o collezioni dedicate all’arte e alla creatività contemporanee, oppure che siano in grado di dimostrare una chiara programmazione, a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della creatività contemporanee o che abbiano già svolto attività di rigenerazione urbana a carattere culturale in aree fragili e complesse.

L’azione si articola in tre ambiti complementari. L’ambito A riguarda attività culturali come festival, laboratori e seminari fotografici, con la partecipazione di artisti, fotografi e mediatori culturali. Tali iniziative devono essere radicate nelle specificità di tutte quelle realtà periferiche, attente alla dimensione sociale e capaci di coinvolgere direttamente i residenti. L’ambito B prevede la realizzazione di mostre fotografiche negli spazi pubblici delle periferie, dedicate al tema della rigenerazione urbana. L’ambito C è dedicato alla produzione di nuove opere fotografiche di artisti italiani e internazionali contemporanei. Le opere, che dovranno nascere attraverso processi partecipativi che coinvolgano gli abitanti dei territori interessati, verranno acquisite successivamente dal museo o dal luogo della cultura proponente. I progetti potranno essere presentati entro le ore 12 del 9 febbraio 2026, mentre tutte le proposte e le relative attività connesse dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2026.