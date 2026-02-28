Musei, quello dedicato alla Pietra di Padula entra nel circuito Campania Artecard

La storia, la cultura e i segreti della lavorazione della pietra di Padula, insieme agli antichi arnesi che nei secoli hanno modellato blocchi e identità, da marzo saranno a disposizione dei possessori della Campania Artecard. Il Museo Didattico della Pietra di Padula, in provincia di Salerno, entra infatti nel circuito promosso da Regione Campania e Scabec, che consente l’accesso a oltre 80 siti culturali regionali. Fondato da Amedeo e Teodosio Cancellaro e inserito nella Rete Museale cittadina, il museo è ubicato nel cuore del centro storico e racconta l’intero ciclo della pietra di Padula, roccia sedimentaria di colore bianco avorio, dalla fase estrattiva alla trasformazione artigianale. Un percorso che documenta strumenti utilizzati dall’epoca romana ai giorni nostri e che trova la sua massima espressione artistica nella Certosa di San Lorenzo. Spazio anche alla didattica, con attività per le nuove generazioni, reperti fossili che testimoniano l’antica origine marina del territorio e una sezione dedicata alla macinazione dei cereali con un antico mulino. “Il Museo della Pietra è rispetto e memoria, è il Dna di Padula”, afferma Giovanni Cancellaro, maestro della pietra. “Entrare nell’Artecard significa rendere ancora più accessibile una tradizione che dura da oltre cinque secoli”.