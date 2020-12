Musei, Reggia Caserta: 80 creativi in “gara” per la valorizzazione degli alberi del Parco

Sono oltre 80 le domande di partecipazione pervenute per la prima edizione del concorso della Reggia di Caserta denominato “Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, a site-specific growth”. E’ scaduto ieri, infatti, il termine per partecipare alla selezione dei tre progetti d’arte da realizzarsi all’interno del Museo verde, mediante l’uso esclusivo, il recupero e la valorizzazione degli esemplari vegetali da abbattere e del legno del Parco Reale. Numerosissimi i creativi che hanno proposto una specifica progettualita’ da realizzare con le alberature e i materiali legnosi gia’ a terra, o con i tronchi degli esemplari vetusti di Quercus ilex. I vincitori saranno, inoltre, protagonisti del progetto generale che la Reggia di Caserta intende promuovere, nell’ambito bando PAC della Direzione Generale Creativita’ Contemporanea, in collaborazione con la Direzione Generale Musei del MiBACT, per la selezione di opere da inserire nelle collezioni pubbliche italiane. “L’alto numero di domande arrivate – dice il direttore della Reggia Tiziana Maffei – e’ il segno di un grande riscontro dal mondo dell’arte per un’iniziativa finalizzata non solo a promuovere la creativita’ contemporanea, ma anche a stimolare la sensibilita’ individuale e collettiva sui temi della sostenibilita’, del rapporto uomo ambiente e dell’economia circolare in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030”. La Reggia di Caserta, in considerazione del valore dell’iniziativa per il futuro sostegno al linguaggio del contemporaneo e dell’eco suscitata, ha nominato una commissione di esperti per la valutazione dei progetti: si tratta di Alberta Campitelli, presidente del comitato tecnico scientifico Musei – Mibact e dell’Accademia di Belle Arti di Roma e vice presidente dell’Associazione Parchi e Giardini; di Adriana Polveroni, giornalista del settore, critica d’arte, docente e curatrice del contemporaneo; Maurizio Reggi, funzionario responsabile della Conservazione e Tutela del Parco di Venaria Reale. Nelle prossime settimane verra’ stabilito il calendario delle sedute della commissione per esaminare i lavori presentati.