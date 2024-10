Musei: restaurata “Madonna” di Bernardino Luino esposta a Capodimonte

«La Madonna col bambino» (1515-1520), celebre opera di Bernardino Luini (Dumenza 1481/1482- Milano 1532), artista lombardo che fu probabilmente il più fedele dei leonardeschi, è stata restaurata e ora torna tra i capolavori della collezione del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli . Nella composizione, il cui successo anche devozionale è testimoniato da numerose repliche nel Cinquecento, la Madonna con lo sguardo chino sostiene il bambino dagli occhi arguti e con i capelli ricci. L’ovale della Vergine è in perfetta sintonia con la tipologia dei volti di Leonardo, ombreggiato attraverso la tecnica dello sfumato. Dal fondo scuro, sulla destra, emerge un giglio. Il restauro, promosso dall’Associazione Amici di Capodimonte Ets, è stato realizzato da Bruno Arciprete, grazie al generoso contributo di Grazia Maria e Nicola De Ianni in memoria di Antonio De Ianni, con la formula dell’Art Bonus. Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ha dichiarato: «Festeggiamo insieme il ritorno in collezione di una preziosa opera rinascimentale che vogliamo valorizzare anche per la forza spirituale che l’ha accompagnata nei secoli. Questo importante restauro è l’occasione per ringraziare gli ‘Amici di Capodimonte’ che con il loro attivismo colto e appassionato sono da venti anni linfa autentica di questo luogo. Trasmettere l’amore per l’arte alle nuove generazioni, attivando le comunità territoriali ed essere motore della valorizzazione del museo diffondendo presso gli imprenditori e la società civile le opportunità di strumenti come l’arte bonus: sono questi gli obiettivi che condividiamo in magnifica sintonia con i nostri Amici».