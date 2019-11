Musei, riaprono quattro sale della Reggia di Caserta

Hanno riaperto, dopo i lavori di manutenzione, consolidamento e restauro delle volte, quattro sale degli Appartamenti del Settecento alla Reggia di Caserta. Intanto partono gli interventi nella Sala dei Porti della Sicilia e nella Sala dei Porti della Campania, facenti parte del percorso museale. Percorso impreziosito per i visitatori: nell’ala nord della Pinacoteca, lasciato il Salone del Presepe reale, si può ora accedere alla Sala Carlo di Borbone, in cui sono esposti il gruppo equestre “Carlo di Borbone a cavallo”, opera degli scultori Giulio e Francesco Foggini, e i dipinti il “Ritratto di Filippo V” e il “Trionfo di Carlo di Borbone alla battaglia di Gaeta” di Francesco Solimena, uno dei maggiori protagonisti della pittura napoletana del Settecento. Proseguendo è possibile visitare la Sala dei Borbone di Napoli, di Spagna e di Francia, anch’essa riaperta, che, attraverso la ricca collezione di ritratti della dinastia familiare, narra le intricate relazioni esistenti tra la Casa reale borbonica di Napoli e quelle di Spagna e di Francia. Il percorso museale conduce poi nella Sala di Francesco I e di Ferdinando II, in cui sono esposti nove ovali della famiglia di Francesco I di Borbone, realizzati dal pittore Giuseppe Cammarano per la grande tela “La famiglia reale di Francesco I”, attualmente esposta a Capodimonte. Nella penultima stanza, la Sala di Genere, sono presenti opere di artisti internazionali come Martin Ferdinand Quadal e J.H. Wilhelm Tischbein. Prima dell’uscita, nella Sala delle Allegorie è possibile ammirare le opere che celebrano le virtù dei reali, tra le quali “Allegoria della Pace e della Giustizia che portano Abbondanza” di Giuseppe Bonito.