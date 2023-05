Musei, seimila visitatori ad aprile nei siti di Benevento

Circa seimila persone provenienti dall’Italia e dall’estero hanno visitato nel mese di aprile i siti della rete museale di Benevento. Lo rende noto Giuseppe Sauchella, amministratore unico di Sannio Europa (società in house providing della Provincia di Benevento), evidenziando come la “rete museale in poche settimane ha fatto registrare numeri straordinari”.

“Delle seimila presenze – spiega Sauchella – la metà è rappresentata da studenti di istituti scolastici dell’intero territorio nazionale, di cui 800 hanno scelto di partecipare ai laboratori didattico-creativi. Dati perfino superiori a quelli registrati nel 2019 (periodo pre-Covid) che rappresentano il segnale di una rinnovata attrattività del patrimonio storico, artistico e architettonico di Benevento e che sono la risposta a un’intensa attività di promozione messa in campo in questi anni da Sannio Europa che gestisce e promuove la rete museale”.

“Siamo in presenza – conclude Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento – di un dato di grande rilevanza che fa registrare un tasso di crescita veramente significativo. Diventiamo sempre più attrattivi e questi numeri parlano di una scommessa vinta. Il Sannio è bellissimo e può diventare un polo attrattivo per visitatori dall’Italia e dall’estero durante tutto l’arco dell’anno. Facciamo tesoro di queste cifre per crescere ancora con nuovi investimenti e nuove iniziative”.