Musei, sette alberi della Reggia Caserta nell’elenco delle specie monumentali

Sono sette gli esemplari ospitati nel Parco Reale della Reggia di Caserta che si aggiungono ufficialmente ad altri sette già riconosciuti in passato nell’elencazione degli alberi monumentali della Regione Campania. Sono il Cedro del Libano (nel Parco Reale), Cipresso di Monterey, Eucalipto, Platano, Sequoia, Sughero, Zelkova giapponese. Gli esemplari già riconosciuti sono due Magnolie e l’Araucaria della Castelluccia, due Maclura Pomifera, Cedro del Librano e Abete di Douglas del Giardino Inglese. Gli accertamenti all’interno del polmone verde della REGGIA di Caserta non sono ultimati e altre alberature sono candidate. Grazie anche alle collaborazioni attivate con l’Università Federico II e con l’Università di Bologna, le iniziative di conoscenza, tutela e salvaguardia andranno avanti su tutto il vasto Museo Verde del Complesso vanvitelliano. A breve tutti gli esemplari saranno valorizzati da un dispositivo di riconoscimento nelle adiacenze, corredato anche di un QR code per la lettura di una scheda di approfondimento.